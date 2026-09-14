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Dışişleri Bakanlığı: Yunan makamlarının mesnetsiz açıklamalarını reddediyoruz

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Yunan makamlarının, Yunanistan’ın Anadolu’yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz. Bu vesileyle, Yunanistan'ın bu dönemde Anadolu'da sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiğini, söz konusu suçları ve tazminat ödemeyi Lozan Barış Antlaşması'nın 59'uncu maddesi uyarınca kabul ettiğini hatırlatıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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