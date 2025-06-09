Dışişleri Bakanlığı'ndan İtalya'daki Türk Vatandaşlarının Gemideki Durumu Hakkında Açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan İtalya'daki Türk Vatandaşlarının Gemideki Durumu Hakkında Açıklama
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Dışişleri Bakanlığı, İtalya'dan Gazze'ye yardım için yola çıkan Madleen gemisinde bulunan Türk vatandaşlarının durumunu takip ettiğini açıkladı. Gemide Türk aktivistler de yer alıyor.

Dışişleri Bakanlığı, İtalya'dan Gazze'ye yardıma çıkan Madleen adlı gemide bulunan Türk vatandaşların durumunun yakından takip edildiğini açıkladı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından işletilen Madleen gemisi, İsveçli barış ve iklim aktivisti Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'ın da aralarında bulunduğu 12 aktivistle birlikte 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya limanından denize açılmıştı. Gemide Türk aktivist olan FFC Organizasyon Sorumlusu ve Yürütme Kurulu Üyesi Yasemin Acar ile gönüllü olarak katılan Şuayb Ordu da gemide yer alıyor.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, mürettebata yardım görevini terk etmelerini emretmiş ve grubu sert bir şekilde "antisemitik" olarak adlandırmıştı. Komite, İsrail'in geminin yerini ve sinyalini engellemeye çalıştığı uyarısında bulunan bir açıklama da yayınlamıştı.

Bu olayların üzerine Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama paylaştı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Madleen adlı gemide bulunan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmektedir. Vatandaşlarımızın, geminin karaya varmasının ardından bir an önce serbest bırakılmaları için Tel Aviv Büyükelçiliğimiz gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın yakınlarına düzenli olarak bilgi verilmektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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