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Dışişleri Bakanlığı'ndan 1915 Olayları Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 1915 Olayları Açıklaması
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Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarına ilişkin yapılan açıklamaları reddetti ve Türkiye'nin tarihi gerçeklere dayalı bir yaklaşım benimsediğini vurguladı. Bakanlık, polemik yaratmaya yönelik girişimlerin istismarını eleştirirken, normalleşme sürecine destek çağrısında bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, bazı ülkelerin yetkililerince 1915 olaylarına ilişkin yapılan beyanlar hakkında, "1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz. Geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan bu tür girişimlerin hiçbir hükmü yoktur. Türkiye, küresel düzeyde ve bölgesinde daima barış, diyalog, karşılıklı anlayış ve ortak refahın geliştirilmesini savunagelmiştir. Ülkemiz bu anlayışla, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir şekilde incelenmesi amacıyla arşivlerini açmış ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiştir. Radikal çevrelerin tarihten husumet çıkarma yönündeki çabalarının teşvik edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor ve Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrımızı yineliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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