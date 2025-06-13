Dışişleri Bakanlığı'nda Kritik Toplantı

Dışişleri Bakanlığı'nda Kritik Toplantı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve diğer üst düzey isimler, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısını görüşmek üzere bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, bugün Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Saat 14.30'da başlayan toplantıda, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımaları ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAdnan:

kinqmayi unutmayın ise yaramazlar kürecik İncirlik haber verin kendilerini korusunlar ABD mahkumları

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