Dışişleri Bakanlığı, Minsk Grubu'nun Kapatılmasını Destekliyor

Dışişleri Bakanlığı, AGİT Bakanlar Konseyi'nin Minsk Grubu'nun kapatılması ve bağlı yapılarının lağvedilmesi kararını memnuniyetle karşıladı ve bu kararın Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinde önemli bir adım olduğunu vurguladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Minsk Grubu'nun kapatılması ve bağlı yapılarının lağvedilmesine dair kararı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Minsk Grubu'nun kapatılmasına ve bağlı yapılarının lağvedilmesine dair AGİT Bakanlar Konseyi tarafından 1 Eylül 2025 tarihinde alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. İki ülkenin ortak çabalarıyla mümkün olan bu tarihi karar, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin önemli merhalelerinden birini teşkil etmiştir" ifadelerine yer verildi.

