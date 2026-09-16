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Dışişleri Bakanlığı: Kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını kınıyoruz

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor; Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz. Bölgesel istikrarı ve güvenliği de tehdit eden bu saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimi daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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