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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malatya'da gençlerle buluştu

AA - Volkan Kaşik - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Malatya'da gençlerle buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malatya'da gençlerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malatya'da gençlerle bir araya geldi.

Çeşitle temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Çavuşoğlu, Beydağı Tabiat Parkı'nda gençlerle buluştu.

Basına kapalı gerçekleşen ve 2 saat süren etkinlikte Çavuşoğlu, gençlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı.

Bakan Çavuşoğlu'na AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve diğer ilgililer eşlik etti.

AA / Volkan Kaşik - Politika

Mevlüt Çavuşoğlu Beydağı Malatya Politika Haberler

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