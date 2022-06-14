Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bingöl'de esnafla bir araya geldi - Haberler

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bingöl'de esnafla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Muhammet Ali Çiftçi - Politika
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bingöl'de esnafla bir araya geldi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bingöl'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bingöl'de esnafla bir araya geldi

BİNGÖL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Bingöl'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, üniversitede düzenlenecek olan 'Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası' konferansına katılmak üzere Bingöl'e geldi. İlk olarak Genç Caddesi üzerinde esnafı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, esnafların taleplerini dinledi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra AK Parti Bingöl İl Başkanlığına giderek, parti üyeleri ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun esnaf ziyaretine TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve partililer eşlik etti.

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Politika

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