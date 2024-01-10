Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tacikistan'da İşbirliği Programı İmzaladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Duşanbe'de Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya geldi. Görüşmede "Türkiye ve Tacikistan Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2024-2026 Yıllarını Kapsayan İşbirliği Programı" imzalandı. Fidan daha sonra Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan'daki temaslarının ardından Tacikistan'a geçti. Bakan Fidan, ilk olarak başkent Duşanbe'deki Dusti Meydanı'nda bulunan İsmail Somon anıtını ziyaret etti. Bakan Fidan daha sonra Tacik mevkidaşı Sirojiddin Muhriddin ile bir araya geldi. Görüşmede siyasi, ekonomi, ticaret, yatırım, eğitim, bilim, kültür, sağlık, turizm, güvenlik, terörle mücadele alanlarında iş birliği ele alındı. Ayrıca iki ülke arasında uluslararası ve bölgesel örgütler çerçevesinde iş birliği konuları da masaya yatırıldı. Görüşmenin ardından, "Türkiye ve Tacikistan Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2024-2026 Yıllarını Kapsayan İşbirliği Programı" imzalandı.

Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü

Bakan Fidan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Tacikistan ile Türkiye arasındaki iş birliği konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Rahman, ilişkilerin gelişme sürecinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rahman, çok yönlü ve uzun vadeli ikili iş birliğinin daha da genişletilmesinin iki ülkenin de çıkarlarına uygun olduğunu ifade etti. Rahman ve Fidan başta ekonomik ve sosyal olmak üzere karşılıklı çıkarları ilgilendiren tüm alanlarda iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin gerekli olduğunu belirterek bu sürecin daha aktif hale getirilmesini desteklediklerini belirtti.

Tacikistan ile Türkiye arasında ekonomi, ticaret, sanayi ve yatırım alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli noktaları olduğu ifade edildi. Eğitim, bilim, kültür ve turizm alanlarında ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve genişletilmesi konusunda görüş alışverişinde de bulunuldu. Ayrıca kültür faaliyetlerinin iki ülke topraklarında düzenlenmesinin, kültürel ve insani ilişkilerin güçlenmesine önemli katkı sağlayan faaliyetlerden biri olduğu vurgulandı. Görüşmede ayrıca Afganistan ve Filistin'deki durum da dahil olmak üzere önemli bölgesel ve küresel konular da ele alındı.

Zokirzoda ile bir araya geldi

Dışişleri Hakan Fidan, Duşanbe'deki temasları kapsamında Tacikistan Temsilciler Grubu Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda ile de bir araya geldi. - DUŞANBE