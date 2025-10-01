Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan'ı Ziyaret Edecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, El-Ula şehrinde düzenlenecek uluslararası konferansa katılmak üzere 1 Ekim 2025 tarihinde Suudi Arabistan'a gidecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, El-Ula şehrinde düzenlenecek uluslararası konferansa katılmak üzere 1 Ekim 2025 tarihinde Suudi Arabistan'ı ziyaret edecektir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika