Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ı Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin ikinci toplantısı münasebetiyle Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 18 Mayıs 2025 tarihinde Riyad'da gerçekleştirilecek Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi toplantısı münasebetiyle Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

İki ülke arasındaki ilişkileri tüm boyutlarıyla kurumsal bir çerçevede takip etmek amacıyla 2016 yılında Dışişleri Bakanlarının başkanlığında kurulan ve iş birliği ve istişare mekanizması olan Konseyin ilk toplantısı 7-8 Şubat 2017 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmişti.

İkincisi gerçekleşecek toplantı, Bakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal'ın eş başkanlıklarında düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Fidan bu vesileyle Suudi Arabistan'ı son bir yıl içinde üçüncü kez ziyaret etmiş olacak.

Bakan Fidan, son olarak 28-29 Ocak 2025 tarihlerinde Suudi Arabistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirmişti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal ise 11-12 Nisan 2025 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Ligi (AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Bakan Fidan'ın görüşmelerinde, İki ülke arasında her alanda hızla gelişen iş birliğinin memnuniyet verici olduğunu, Türkiye'nin Suudi Arabistan'la ticaret hacmini daha da artırmayı hedeflediğini, İki ülkenin stratejik diyaloğunun bölgesel barış ve istikrara katkı sunduğunu, İİT başta olmak üzere, İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sınamalar karşısında dayanışma gösterilmesinin önem taşıdığını, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasının ve yeniden inşa çalışmalarının başlatılmasının öncelikli olduğunu, yaptırımların kaldırılmasının Suriye'nin kalkınmasına ivme kazandıracağını, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Suriye konusunda gösterdiği dayanışmanın uluslararası toplum bakımından da teşvik edici olduğunu, İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırmaya yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini vurgulaması öngörülüyor.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacmi 2024 yılında yaklaşık 8 milyar ABD Dolar seviyesinde gerçekleşti. İki ülke İİT-AL Gazze Temas Grubu kapsamındaki çalışmalar dahil olmak üzere, bölgesel konularda da yakın iş birliği ve diyaloğu sürdürüyor.

Riyad'daki müteakip toplantıyla Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin seyrinin kapsamlı biçimde gözden geçirilmesi, iş birliğini daha da güçlendirmeye yönelik olarak atılabilecek adımların ele alınması ve anılan komitelerin yapmış olduğu çalışmalar değerlendirilmesi öngörülüyor. - ANKARA