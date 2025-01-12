Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da David Lammy ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'daki Suriye konulu toplantı çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'daki temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Riyad'da düzenlenen Suriye konulu toplantı marjında İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü. - RİYAD
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika