Haberler

Bakan Fidan, Suriye'de

Bakan Fidan, Suriye'de
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye yapmış olduğu ziyaret kapsamında Şam Uluslararası Havalimanı'na indi. Ziyaretin amacı, Suriye'nin yeniden inşası ve bölgesel güvenlik konularını görüşmek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye temasları kapsamında Şam Uluslararası Havalimanı'na geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye geldi. Bakan Fidan, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Şam ziyareti çerçevesinde, Suriye'nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirilmesi, Suriye'de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çabaların gözden geçirilmesi, 17 Ocak ve 29 Ocak Mutabakatları çerçevesinde Suriye'nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşamanın değerlendirilmesi, Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditlerin ele alınması, bölgedeki savaşın Suriye'ye etkilerinin üzerinde durulması, Lübnan'daki durum başta olmak üzere diğer bölgesel konuların görüşülmesi öngörülmektedir.

Bakan Fidan'ın, Suriye'ye ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'yla üçlü bir görüşme de gerçekleştirmesi bekleniyor. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD ve İran 45 günlük ateşkesi görüşüyor! Çarpıcı Türkiye detayı

Dünyanın beklediği haber geldi! Gündem yaratacak Türkiye detayı
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında

Bu bir ilk! İran, Mücteba Hamaney'in görüntülerini yayınladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
Eve zorla girip bebeğini kucağında tutan kadına tecavüze kalkıştı

Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Eve girip bebeğini emziren kadına...
Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal

Dert yakınan vatandaşın yüzüne bile bakmadı! Verdiği cevap da skandal
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri araçtan binbir güçlükle çıkardılar
TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti

TikTok rezillikleri bitmek bilmiyor! Canlı yayında evi terk etti
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası

Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! İran enkazda buldu
Paylaşımı olay oldu! Herkes Kazakistanlı spor koçunu konuşuyor

Paylaşımı olay oldu! Herkes onu konuşuyor