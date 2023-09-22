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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta mevkidaşlarıyla görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Letonya, Bahreyn, Belarus, Panama, İspanya, Slovakya, Nikaragua, Küba, Bulgaristan, Gürcistan ve Şili Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşmelerde bulundu. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı, Geleceğin Zirvesi Bakanlar düzeyinde hazırlık toplantısı ve Medeniyetler İttifakı Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde mevkidaşlarıyla temaslarına devam etti.

Bakan Fidan, Letonya, Bahreyn, Belarus, Panama, İspanya, Slovakya, Nikaragua, Küba, Bulgaristan, Gürcistan ve Şili Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı, Geleceğin Zirvesi Bakanlar düzeyinde hazırlık toplantısı ve Medeniyetler İttifakı Toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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