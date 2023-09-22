Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Letonya, Bahreyn, Belarus, Panama, İspanya, Slovakya, Nikaragua, Küba, Bulgaristan, Gürcistan ve Şili Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşmelerde bulundu. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı, Geleceğin Zirvesi Bakanlar düzeyinde hazırlık toplantısı ve Medeniyetler İttifakı Toplantısına katılarak konuşma yaptı.