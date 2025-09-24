Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İngiliz Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80'nci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu ABD'nin New York kentinde İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, 80'nci BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, İngiliz mevkidaşı Yvette Cooper ile Türkevi'nde bir araya geldi. - NEW YORK