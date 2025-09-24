Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İngiliz Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İngiliz Mevkidaşıyla Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80'nci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'ta İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir araya geldi.

