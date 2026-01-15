Bakan Fidan, Litvanya'ya gidecek

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Litvanya'ya ziyaret gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, 16 Ocak 2026 tarihinde Litvanya'ya bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Litvanya, Estonya ve Letonya Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenecek dörtlü toplantıya iştirak edecek; ayrıca Litvanya makamlarıyla görüşmelerde bulunacaktır" denildi.