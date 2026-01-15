Haberler

Bakan Fidan, Litvanya'ya gidecek

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, 16 Ocak 2026 tarihinde Litvanya'ya bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Litvanya, Estonya ve Letonya Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenecek dörtlü toplantıya iştirak edecek; ayrıca Litvanya makamlarıyla görüşmelerde bulunacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
