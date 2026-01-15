Bakan Fidan, Litvanya'ya gidecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16 Ocak 2026'da Litvanya'ya ziyarette bulunacak. Ziyaret kapsamında Litvanya, Estonya ve Letonya Dışişleri Bakanları ile dörtlü toplantı düzenlenecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, 16 Ocak 2026 tarihinde Litvanya'ya bir ziyaret gerçekleştirecektir. Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Litvanya, Estonya ve Letonya Dışişleri Bakanlarının katılımıyla düzenlenecek dörtlü toplantıya iştirak edecek; ayrıca Litvanya makamlarıyla görüşmelerde bulunacaktır" denildi.
