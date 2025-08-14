Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Emiri Şeyh Tamim ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi ve temaslarına devam ediyor.
