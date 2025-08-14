Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Emiri Şeyh Tamim ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani tarafından kabul edildi ve temaslarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
