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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Suriye Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ile bir araya gelirken, İran Dışişleri Bakanı ve diğer üst düzey yetkililerle de diplomatik temaslar gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar temasları çerçevesinde Suriye Müzakere Komisyonu (SMK) Başkanı Bedir Camus ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da diplomasi trafiğini sürdürüyor. Fidan, başkent Doha'da Suriye Müzakere Komisyonu (SMK) Başkanı Bedir Camus ile görüştü.

Fidan erken saatlerde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Mali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdoulaye Diop ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile bir araya gelmişti. Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Arakçi ile birlikte "Astana" formatında düzenlenen Suriye konulu toplantıya katılmıştı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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