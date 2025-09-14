Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Pakistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Pakistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılırken, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu başkent Doha'da Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile bir araya geldi. - DOHA

