Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Pakistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu başkent Doha'da Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile bir araya geldi. - DOHA