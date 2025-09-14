Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da Pakistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılırken, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile bir görüşme gerçekleştirdi.
