Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. Görüşmede, düzensiz göçle mücadele konusu ele alındı.
NEW Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi.
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.
Fidan, BM Genel Kurulu marjında İtalyan mevkidaşı Tajani ile Türkevi binasında bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının X resmi hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede düzensiz göçle mücadele konusu ele alındı.
Kaynak: AA / Politika