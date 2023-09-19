Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. Görüşmede, düzensiz göçle mücadele konusu ele alındı.