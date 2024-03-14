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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile bir araya geldi. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde gerçekleşen görüşmede güvenlik konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ta Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, güvenlik toplantısına katılmak üzere geldiği Irak'ta temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile görüştü. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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