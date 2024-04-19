Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda'nın Lahey kentinde Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda'nın Lahey kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. - LAHEY