Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda'nın Lahey kentinde Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda'nın Lahey kentinde temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. - LAHEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Hollanda Lahey Diplomasi Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title