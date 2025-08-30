Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı ile Görüştü
Güncelleme:
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile Ankara'da bir araya geldi. İkili görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
