Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Estonya Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın Brüksel şehrindeki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile görüştü. - BRÜKSEL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika