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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da İranlı Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da İranlı Mevkidaşı ile Görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da düzenlenen 22. Doha Forumu sırasında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Fidan, önümüzdeki günlerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de bir toplantıya katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22. Doha Forumu'na katılmak üzere geldiği Katar'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, forum marjında İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Suriye görüşmesi

Bakan Fidan'ın Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılması planlanıyor.

Doha Forumu

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Doha Forumu, bölgesel ve uluslararası konularda uluslararası tanınırlığa sahip mevcut ve eski karar alıcılar ile düşünce kuruluşları başkanları, akademisyenler ve uzmanları bir araya getiren uluslararası diplomasi forumu olarak biliniyor. Doha Forumu'nun içerik ortakları arasında Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın dördüncüsünü 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde düzenleyeceği marka etkinliği "Antalya Diplomasi Forumu" da bulunuyor. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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