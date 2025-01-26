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Bakan Fidan'dan Irak ve Suriye'ye çağrı: İmkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz

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Dışişleri Bakanı Fidan, Irak ve Suriye'ye çağrı yaparak, "Terörizmde iş birliği, DAEŞ ve PKK'yla olan mücadelemiz fevkalade önemlidir. Tüm imkanlarımızı birleştirip DAEŞ'i de PKK'yı da yok etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat'ta basın toplantısı düzenledi. Fidan'ın açıklamaları şöyle; "Değerli kardeşim, mevkidaşım Fuad Hüseyin'e sıcak ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Bugün de iki ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren konuları detaylı şekilde ele alma imkanımız oldu. Öğleden sonra da sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Meclis Başkanı ile bir araya geleceğiz.

Komşumuz ve kardeşimiz Irak ile oluşan ilişkilerimizde stratejik bir durumdan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan geçtiğimiz yıl Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette toplam 27 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalanmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sırasında kalkınma projesine ilişkin iki ayrı mutabakat imzalanmıştı. Bu proje 'kazan-kazan' stratejisiyle bölgemiz için çok önemlidir. İnşallah somut sonuçları en kısa sürede görmeyi hedefliyoruz. Türkiye ile Irak arasında ticaret hacmi 20 milyar dolara ulaşmıştır."

"DEAŞ VE PKK'YI YOK EDELİM"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Terörizmde iş birliği, DAEŞ ve PKK'yla olan mücadelemiz fevkalade önemlidir. Tüm imkanlarımızı birleştirip DAEŞ'i de PKK'yı da yok etmeliyiz. Irak'tan nihai beklentimiz yasaklı örgüt ilan ettiği PKK'yı aynı zamanda terör örgütü olarak da tanımasıdır. Şu gerçeği en güçlü şekilde vurgulamak istiyorum: PKK Türkiye'yi de, Irak'ı da, Suriye'yi de hedef almaktadır. Bölgemizin geleceği, halklarımızın refahı için teröre karşı ortak bir mücadele yürütmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

IRAK DIŞİŞLERİ BAKANI: GÜVENLİĞİ ELE ALDIK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önce ev sahibi ülke olarak konuşma yapan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Bağdat'taki ortak basın toplantısında "Kardeşim Hakan Fidan'a Bağdat'a hoş geldin diyoruz" dedi ve ekledi; "Tabii ki ikili ilişkileri ele alıyoruz ve Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler iyi düzeyde, bu ilişkileri daha da geliştirmek için birçok temasımız oldu. Siyasi konular tabii ki başlıca konulardan biriydi. Bir tanesi de bugünkü toplantıda iki ülkenin çevresindeki gelişmeleri de ele almış olduk. Özellikle Suriye'deki gelişmeler. İki ülke arasında anlayış birliği var ve bu Suriye'de neler yapılacağıyla ilgili konulardı.

Bugün güvenlik meselesini de ele aldık. DEAŞ konusunda ve sınırdaki güvenlik açısından yeni Suriye yönetimiyle de neler yapabileceğimizi ele aldık. Bölgedeki durumu da genel olarak değerlendirdi. Önümüzdeki toplantılarla ilgili koordinasyon konularını ele aldık. İki ülke arasında tabii ki görüşmeler olacaktır."

Bakan Fidan'dan Irak ve Suriye'ye çağrı: İmkanlarımızı birleştirip DEAŞ ve PKK'yı yok etmeliyiz
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMerxas:

yahu yedi ceddiniz gelsin Kürtleri yok edemezsiniz.. dijmine baw a kala nabın doste lawa...

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Haber Yorumlarıdoç dr aristokrates:

Kürtleri demek istiyor aslında

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Haber YorumlarıUzman Yorumcu:

hani bir gece ansızın gidiyordunuz..? aylar oldu,yıllar oldu hala gidemiyorsunuz..! yoksa ırak ve suriye olmadan yolu mu bulamıyorsunuz..?

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

birlikte mücadele edelim dedigi deas malesf ülkemizde bile faal vaziyette abd ve ab Türkiyeyinin verdigi söze ragmen suriyede yeterince deasla mücadele etmedigini bunu ypg´nin yaptigini iddia ediyor hatta abd suriyede müttefikimiz ypg dir diye aciklama yapiyor, ab ülkeleriyse Türkiyeyi el kaida deas ve diger islamci terör örgütlerinden bir araya geldigini iddia ettikleri el nusra´ya yardim etmekle sucluyorlar o yüzden ilk önce bu imactan kurtulmamiz gerekir.

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Haber YorumlarıÜveys Uyanık:

tek derdiniz başka yok herşey çok güzel size

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Haber YorumlarıTolga H:

kürtlere özerklik verin batıdan kovun bıktım bunların acitasyonundan

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