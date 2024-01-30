Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Sofya'da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi. - SOFYA