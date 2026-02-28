Haberler

Bakan Fidan'dan telefon diplomasisi

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya dışişleri bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgedeki gelişmeler ve saldırıların sona ermesi için alınabilecek önlemler ele alındı.

