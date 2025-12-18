Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Şahsi Temsilcisi'ni kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika