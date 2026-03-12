Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ankara'da bir araya geldi ve görüşmeye ilişkin görüntüler paylaşıldı.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ankara'da bir araya geldi. Bakanlıktan görüşmeye ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı