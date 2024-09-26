Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Arabuluculuk Dostlar Grubu Toplantısına Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkiye ve Finlandiya'nın eşbaşkanlığını yaptığı BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 14. Bakanlar Toplantısı'na katıldı ve katılımcılara hitap etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Türkevi'nde düzenlenen Türkiye ve Finlandiya'nın eşbaşkanlığını yaptığı BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 14. Bakanlar Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarını sürdürüyor. Fidan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen Türkiye ve Finlandiya'nın eşbaşkanlığını yaptığı BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 14. Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Fidan, toplantıda katılımcılara hitap etti. - NEW YORK