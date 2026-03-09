Haberler

Bakan Fidan, Azerbaycanlı ve Koreli mevkidaşlarıyla görüştü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan ve Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlarıyla telefon görüşmeleri yaparak bölgede devam eden gerilimin azaltılması için atılabilecek adımları ele aldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmelerinde, bölgede devam eden gerilimin azaltılması için atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

