Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ülkeleri ile Ateşkes Planını Görüşü

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bu akşam gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, ABD Başkanı Trump tarafından açıklanan ateşkes planıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
