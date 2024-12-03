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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı ile Brüksel'de Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı ile Brüksel'de Bir Araya Geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, toplantı marjında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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