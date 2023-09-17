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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Michel Martin'le görüştü

Politika Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan Türkevi'nde İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Michel Martin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve karşılıklı üst düzey ziyaretler, Karadeniz Tahıl Girişimi, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı öğrenildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Michel Martin'le görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan Türkevi'nde İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Michel Martin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve karşılıklı üst düzey ziyaretler, Karadeniz Tahıl Girişimi, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı öğrenildi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Amerika Birleşik Devletleri Başbakan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu Politika Haberler

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