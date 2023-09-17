Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Michel Martin'le görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan Türkevi'nde İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Michel Martin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve karşılıklı üst düzey ziyaretler, Karadeniz Tahıl Girişimi, Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı öğrenildi.