Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı basına kapalı bir görüşme için kabul etti. Görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı Ankara'da kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.

