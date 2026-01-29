Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi Barrack'ı kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı basına kapalı bir görüşme için kabul etti. Görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika