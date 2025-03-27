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Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'da Suriye-Amerikan Toplumu'nu Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'da Suriye-Amerikan Toplumu'nu Kabul Etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ziyareti kapsamında, Washington DC'de Suriye-Amerikan Toplumu temsilcileri ile bir araya geldiği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ziyareti kapsamında, Washington'da Suriye-Amerikan Toplumu Temsilcileri'ni kabul etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki temaslarını sürdürüyor Bakan Fidan başkent Washington DC'de Suriye-Amerikan Toplumu Temsilcilerini kabul etti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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