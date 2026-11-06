Dışişleri Bakanı Fidan, KKTC Başbakanı Üstel ile Cumhuriyet Meclisi'nde görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, KKTC temaslarına devam ediyor. Fidan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Görüşme, Cumhuriyet Meclisi'ndeki Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı