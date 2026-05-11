Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 12 Mayıs'ta Katar'a gerçekleştireceği ziyarette Türkiye-Katar ilişkileri, bölgesel güvenlik gelişmeleri, Körfez'deki kriz, Gazze'deki insani durum ve İsrail'in bölgedeki faaliyetlerinin ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 12 Mayıs tarihinde Katar'a ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın ziyaret kapsamında Katarlı yetkililerle bir araya gelmesi öngörülüyor.

Kaynaklar, Bakan Fidan'ın görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani'nin başkanlıklarında 2026 yılı içerisinde Türkiye'de düzenlenmesi planlanan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı'nın hazırlıklarını gözden geçirmesinin beklendiğini bildirdi.

Bakan Fidan'ın ayrıca mart ve nisan aylarında Katar'a yönelik gerçekleştirilen saldırılar karşısında Türkiye'nin Katar'la dayanışmasını ve desteğini teyit etmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

"Hürmüz'de seyrüsefer serbestisi kritik önemde"

Kaynaklar, görüşmelerde Bakan Fidan'ın Türkiye'nin Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesine yönelik hassasiyeti paylaştığını vurgulamasının beklendiğini kaydetti.

Bu durumun yalnızca bölgesel güvenlik açısından değil, küresel ekonomik istikrar bakımından da kritik öneme sahip olduğuna dikkat çekmesinin öngörüldüğü belirtildi.

Bölgedeki son gelişmelerin askeri ve savunma alanındaki iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğuna işaret etmesi beklenen Fidan'ın, bağlantısallık alanındaki ortak çabaların da bölgesel istikrar bakımından stratejik değer taşıdığını ifade etmesinin beklendiği bildirildi.

Gazze, Körfez ve Lübnan gündemde olacak

Kaynaklara göre, Bakan Fidan'ın görüşmelerde Körfez'deki ihtilafın kalıcı biçimde sona erdirilmesinin en acil öncelik olduğunu vurgulaması ve bu doğrultuda yürütülen diplomatik girişimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın ayrıca İsrail'in bölgesel istikrarı bozucu faaliyetleri başta olmak üzere bölgedeki sorunların çözümüne yönelik bölgesel sahiplenme anlayışı temelinde ortak çabaların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekmesi bekleniyor.

Görüşmelerde, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemleri ile ortaya çıkan insani durumun uluslararası toplumun gündeminde tutulmasının önemine vurgu yapılmasının da öngörüldüğü kaydedildi.

Bakan Fidan'ın ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin barış çabalarını baltalamaya yönelik politikaları karşısında dikkatli olunması gerektiğini ifade etmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynaklar, Bakan Fidan'ın İsrail saldırıları karşısında Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının, bölgedeki istikrarsızlığın derinleşmesini önlemek açısından önem taşıdığına da işaret etmesinin öngörüldüğünü bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı