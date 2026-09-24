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Dışişleri Bakanı Fidan, İİT toplantısına başkanlık etti ve Gazze'yi ele aldı

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Dışişleri Bakanı Fidan, İİT toplantısına başkanlık etti ve Gazze'yi ele aldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı olarak New York'taki İİT Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti. Fidan, hitabında Gazze, Filistin, Suriye ve Lübnan'a dair meseleler ile İslam dünyasını ilgilendiren konuları ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı olarak ABD'nin New York kentinde düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında resmi ziyarette bulunduğu ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı olarak New York'ta düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.

Bakan Fidan, toplantıda gerçekleştirdiği hitabında, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım politikaları, Filistin'in genelindeki işgal ve ilhak faaliyetleri ve Suriye ile Lübnan'a yönelik saldırılarının yanı sıra İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali dahil İslam dünyasını yakından ilgilendiren meseleleri ele aldı. Fidan, Müslüman azınlık ve toplulukların haklarının korunmasında İİT'in oynadığı rolün önemini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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