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Dışişleri Bakanı Fidan'dan Beşli Güvenlik Zirvesi Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Beşli Güvenlik Zirvesi Açıklamaları
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Lübnan'da gerçekleştirilen Beşli Güvenlik Zirvesi'nde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'nin Filistin toprağı olduğunu vurgulayarak bölgedeki istikrarsızlık ve terörle mücadele konularında işbirliğine dikkat çekti.

Lübnan'da gerçekleştirilen Beşli Güvenlik Zirvesi'ne katılan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze, Filistin toprağıdır ve öyle kalacaktır. Filistinlilerin ana yurtlarından zorla göç ettirilmesine yönelik söylem ve adımlar başarısızlığa mahkumdur" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Türkiye, Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Beşli Güvenlik Zirvesi'ne katıldı. Dışişleri Bakanı Fidan, toplantıyla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün, Ürdün'ün ev sahipliğinde tarihi nitelikte bir toplantı gerçekleştirdik. Türkiye, Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnan olarak bölgemizin kronik sorunlarına ortak çözümler üretmek ve bölgesel inisiyatif almak amacıyla bir araya geldik. Toplantıda, başta terörle mücadele olmak üzere Suriye'nin istikrarını yakından ilgilendiren konuları detaylı bir şekilde ele aldık" ifadelerini kullandı.

"Gazze, Filistin toprağıdır ve öyle kalacaktır"

Suriye'de yeni kurulan hükümete yardımcı olma konusunda hemfikir olduklarını ve Gazze'nin Filistin toprağı olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Suriye'de yeni kurulan hükümete her yönüyle yardımcı olma, istikrarlaştırıcı bütün faaliyetleri destekleme konusunda hemfikiriz. İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı durmak ve Filistin meselesini kalıcı çözüme kavuşturmak için sorumluluk almak zorundayız. Gazze, Filistin toprağıdır ve öyle kalacaktır. Filistinlilerin ana yurtlarından zorla göç ettirilmesine yönelik söylem ve adımlar başarısızlığa mahkumdur" dedi.

"Provokasyonlara karşı, itidal ve sağduyu içinde hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır"

Toplantıda DEAŞ'a karşı müşterek operasyon ve istihbarat mekanizması kurulmasına yönelik karar alındığını ve bu Beşli Güvenlik Zirvesinin çok önemli bir adım olduğunu ifade eden Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Toplantıda ayrıca DEAŞ'a karşı bir müşterek operasyon ve istihbarat mekanizması kurulmasına yönelik karar aldık. Uzman ekiplerimiz bu süreci detaylandırarak hızla hayata geçirecek. Birlikte hareket ettiğimiz sürece, bölgesel barışa ve güvenliğe daha güçlü katkılar sağlayacağız. Bugünkü Beşli Güvenlik Zirvesi, bu yönde atılmış çok önemli bir adımdır. Bir sonraki toplantımızı, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Son günlerde bazı çevrelerin Suriye'de istikrarsızlık oluşturmak amacıyla toplumsal fay hatlarını harekete geçirme çabaları gözlemlenmektedir. Hadiseleri, herhangi bir mezhebe ya da dini gruba mal etmeye çalışmak doğru değildir. Yaşanan gerginliklerin mezhep çatışmasına dönüşmesini amaçlayan provokasyonlara karşı, itidal ve sağduyu içinde hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır." - AMMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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