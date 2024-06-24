Dışişleri Bakanı Fidan: 3. Dünya Savaşı riski var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyadaki çatışma noktaları üzerinden savaş uyarısı yaparak, "3. Dünya Savaşı riski var. Dünya, 3. Dünya Savaşı riskini ciddiye almalı." dedi.

Bakan Fidan, Habertürk ekranlarında katıldığı bir canlı yayında dış politika gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"3. DÜNYA SAVAŞI RİSKİ VAR"

Fidan, "3. Dünya Savaşı riski var mı?" sorusuna Gazze ve Ukrayna'daki savaş üzerinden dikkat çeken bir yanıt verdi. Bakan Fidan, "Böyle bir risk var. Dünya, 3. Dünya Savaşı riskini ciddiye almalı. Biz bunu ciddiye alıyoruz. Gazze'deki katliam, insanlığı ortadan ikiye bölen bir soykırım. Gazze'deki soykırım, insanlığın belli bir noktada odaklandığı, aynı nokta ve frekansa geldiği bir konu. Öte yandan bunun karşısında duran bir yapı var. Bu yapının ayrıca Ukrayna'da devam eden bir sorunsalı var." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa ve İsrail'in Gazze'yi işgaline değinen Fidan, "İki savaş ve dünyadaki ekonomik rekabetin yanında bir de yapay zekanın beklenmedik atağa kalkmasıyla 'Teknolojik üstünlük kimde olacak?' sorusunun birdenbire öne çekilmesi meselesi var." dedi.

"BÜYÜK FAY KIRILMALARI, DAHA SONRA ETKİLERİNİ GÖSTERECEK"

Gazze'deki ateşkesin neden sağlanamadığı konusuna da değinen Fidan, "Netanyahu liderliğindeki İsrail'in, Hamas'ı bahane ederek Filistin direniş hareketini tamamıyla yok etmek, yıllardır devam ettirdiği işgali meşrulaştırmak ve kurumsallaştırmak şeklinde kurduğu politika var. Sistemli bir savaş planını sonuna kadar uyguluyorlar. Avrupalı devletler ve ABD, İsrail'in bu politikasını destekleme konusunda çok şey yaptılar. Devam eden katliamın hala devam ediyor olması, uluslararası sistemin bir şey yapmamış olması, şu anda büyük fay kırılmalarının daha sonra etkilerini göstereceği realiteyle karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.

"SAVAŞIN YAYILIYOR OLMASI BÜYÜK SIKINTI"

Fidan, konuşmasında şöyle devam etti: "Burada bir olay oluyor, etki oluşturuyor. O etki başka konularla etkileşime girerek başka bir oluşa dönüşüyor. Gazze'deki savaş ve dünyanın bölünmesi, büyük çoğunluğun Filistin'in yanında yer alması, dünyanın gidişatı açısından önemli. Dünya, iki devletli çözümü bir an önce İsrail'e dayatıp 'Senin artık başkasının toprağını çalmakla işin yok' demeliydi. Bu olsaydı muazzam barış çıkardı. Bölge, herkesin barış içinde yaşadığı bir yer olurdu. Bölgede muazzam altyapı var. Tehdidin yaygınlaşması, şu anda savaşın yayılıyor olması büyük sıkıntı. Bu şunu gösteriyor; Hamas'la ilgili öncelikle askeri hedeflerinin gerçekleştirildiği noktada İsrail'in bir sonrası düşman kategorisine soktuğu Hizbullah'a saldıracağı varsayılıyor, yani Lübnan'a saldıracağı."

"YPG KONUSUNDA PROBLEMLİ OLDUĞUMUZ 2,5 AKTİF ÜLKE VAR"

Bakan Fidan, terörle mücadele konusuna da değinerek bazı ülkelerle problemli olduklarını ifade etti. Fidan, "YPG konusunda problemli olduğumuz 2,5 aktif ülke var. ABD, İngiltere ve biraz da Fransa. ABD, oradaki varlığını devam ettiriyor. Biz her düzlemde bu sıkıntıyı gündeme getiriyoruz. Bunun, ittifakın ruhuna aykırı olduğu, Türkiye'nin böyle bir gerçeklikle yaşamayacağı konusunda mümkün olan en üst diplomasiyi yürütüyoruz. Karşı taraf size anlamsız davranıyorsa burada kendi çıkarından ziyade size yönelik kasıt olduğu açıktır. Ortaya koyacağınız başka davranış modelleri var." dedi.

"KARŞI TARAFINDA ELİNDE HERHANGİ HAKLI ARGÜMAN YOK"

Fidan, "Amerika ve İngilizlere hep şunu söylüyoruz; Sizin terörle mücadelede hassasiyetin daha fazlasını biz PKK ile mücadelede taşıyoruz. Bu tehdit kendi kendini kaldırana ve başka şekilde kaldırılana kadar devam edeceğiz. Belli bir anlayış düzeyine ulaştığımızı düşünüyorum. Karşı tarafın elinde herhangi haklı argüman yok. Bunların bize karşı olmadıklarına dair ellerinde argüman yok. Niyetlerimizin ne kadar ciddi olduğumuzu biliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesini defaatle göstermiş durumdayız. Sabır ve akılla bu konuda belli bir noktaya gelinmesini, PKK'nın aramızdan çekilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.