Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye kendi zenginliklerini çıkarmasından rahatsız olanlar var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yabancı ülke ve şirketlerle çeşitli grupların Türkiye'nin kendi zenginliklerini çıkarmasından rahatsız olduğunu belirterek, "Bugün 4 tane gemimiz olmasaydı Karadeniz'de doğalgaz keşfedebilir miydik? Bir çivi çaktırmazlardı, bir çivi. O gemilerde çalışan bazı yabancı teknisyenler var, onlara bile baskı yapıyorlar, 'bu gemilerde çalışmayın' diye. Neden, Türkiye kendi doğalgazını çıkarmasın diye" dedi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yabancı ülke ve şirketlerle çeşitli grupların Türkiye'nin kendi zenginliklerini çıkarmasından rahatsız olduğunu belirterek, "Bugün 4 tane gemimiz olmasaydı Karadeniz'de doğalgaz keşfedebilir miydik? Bir çivi çaktırmazlardı, bir çivi. O gemilerde çalışan bazı yabancı teknisyenler var, onlara bile baskı yapıyorlar, 'bu gemilerde çalışmayın' diye. Neden, Türkiye kendi doğalgazını çıkarmasın diye" dedi.

Antalya'da AK Parti'den milletvekili adayı gösterilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TESKOMB 6. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği'nce Manavgat ilçesinde bir otelde düzenlenen 'Esnaf Buluşması'na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin tarihinde yaşadığı en büyük deprem, Manavgat'ta ki yangın, Kumluca'daki sel gibi afetlerde her zaman esnafın yanında olduklarını kaydetti. Esnafın ve sanatkarın ülke ekonomisinin büyümesinde ciddi rolü bulunduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde esnafın ve sanatkarın gücüne güç katmak için önemli yatırımlar yaptıklarını vurguladı.

"Bu seçim devletin üniter yapısını koruyan ve daha pekiştireceklerle, ülkeyi 28 eyalete bölüp ayıracağız diyenlerin ve HDP ile PKK'nın taleplerini karşılamaya hazır olanların arasında geçecek. Bu seçim ülkesini ve milletini daha bağımsız yapmak isteyenlerle, başkalarının hükmünde olanlar arasında geçecek."