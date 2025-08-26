Dimal Basha, Kosova Meclis Başkanı Seçildi

Kosova'da Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) partisi Milletvekili Dimal Basha, 120 üyeli Kosova Meclisi'nin 58'inci oturumunda yapılan oylama sonucunda 73 oy ile Meclis Başkanı seçildi.

Kosova'da 9 Şubat tarihinde düzenlenen genel seçimler ardından Kosova Meclisi bugün düzenlenen 58'inci oturumda yeni meclis başkanını seçti. Kosova Meclisi'nde bugün yapılan oylamada 73 milletvekili, Kosova Geçici Başbakanı Albin Kurti'nin Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) partisi Milletvekili Dimal Basha lehine oy kullandı. Oylamada 30 milletvekili Basha aleyine oy verirken, 3 milletvekili de çekimser oy kullandı.

Yeni Meclis Başkanı Basha, oylamadan sonra yaptığı konuşmada, Kosova'nın uzun yıllar süren fedakarlıklarla kurulduğunu vurgulayarak, "Cumhuriyetimiz sayısız fedakarlık, kan, emek ve direniş üzerine inşa edilmiştir" ifadelerini kullandı. Basha, Kosova'nın uluslararası toplumun en başarılı projelerinden biri olduğunu belirterek, Sırbistan'a Kosova'nın bağımsızlığını tanımasına yönelik çağrıda bulundu. Yeni Meclis Başkanı, Kosova'nın bağımsızlığının tanınması ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulması gerektiğini söylerken, Kosova'nın 9'uncu yasama döneminde de tüm milletvekillerini işbirliğine davet etti.

Arnavutluk'tan tebrik mesajları

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kosova'nın halkına hizmet etmesi için siyasi ve kurumsal işbirliğinin önemini vurgulayarak, Basha'yı yeni görevinde başarılar diledi.

Arnavutluk Meclis Başkanı Elisa Spiropali de Kosovalı Basha için tebrik mesajı yayınlayarak, "Yeni seçilen Kosova Meclis başkanı Dimal Basha'ya başarılar dilerim. Kosova Meclisi'ne, seçimler sonrasında inşa edilen yeni demokratik kurumların yoluna döşediği taşlar için tebriklerimi sunuyorum. Halklarımızın ortak çıkarları ve bölgedeki Arnavut halkının haklarının korunması için, Euro-Atlantik entegrasyonu sürecinde Arnavutluk Meclisi ve Kosova Meclisi arasındaki işbirliğinin de devamını diliyorum" dedi. - PRİŞTİNE