Dilek İmamoğlu'ndan videolu mesaj: Soruşturmaların gerçek nedenini herkes çok iyi biliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 84 kişi gözaltına alındı. İmamoğlu'nun evinde onlarca polisle arama yapıldığı dakikalarda defterine el yazısıyla bir not düştüğü öğrenildi. İmamoğlu'nun X hesabından da paylaşılan mesajda "Yapılan yalanlara, kumpaslara, tuzaklara, kul hakkı yiyenlere halkın iradesini çalanlara gerekli cevabı milletimiz verecektir. Önce Allah'a sonra milletimize emanetim" ifadelerini yer aldığı görüldü. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından eşi Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından videolu mesaj paylaştı.

"RAKİPLERİNİ HUKUK ELİYLE SAF DIŞI BIRAKMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Dilek İmamoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Ne yazık ki ülkemiz ve demokrasimiz açısından çok can yakıcı günler yaşıyoruz. Ülkemizi ekonomik açıdan yıkıma sürükleyenler iktidarlarını korumak adına aynı yıkımı hukuk ve adalet alanında da gerçekleştirmekten hiç çekinmiyorlar. Sandıkta kaybedeceklerini bildiklerini rakibini hukuk eliyle saf dışı bırakmaya çalışıyorlar.

"SAHURDAN SONRA EVİMİZE YAPILAN BASKINLA UYANDIK"

18 Mart 2025 günü değerli eşim Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması usulsüz bir şekilde diploma iptal etme yetkisi olmayan üniversite yönetim kurulu tarafından iptal edildi. 19 Mart günü sabahı ise sahurdan hemen sonra kolluk kuvvetleri tarafından evimize yapılan baskınla uyandık. 16 milyon İstanbullunun oylarıyla seçilen eşim Ekrem İmamoğlu yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.

"KIZIM BEREN GÖZALTI İŞLEMLERİNİN ARDINDAN OKULUNA GİTTİ"

13 yaşındaki kızım Beren bu gözaltı işlemlerine şahit olduktan sonra okuluna gitti. Davet edilse kendi ayaklarıyla ifadeye gidecek seçilmiş belediye başkanlarına kamu çalışanlarına yapılmaya çalışılan bu şafak baskınları tamamen sindirmeye, korkutmaya, itibarsızlaştırmaya yöneliktir.

"SORUŞTURMALARIN GERÇEK NEDENİNİ ÇOK İYİ BİLİYOR"

Ekrem İmamoğlu hakkındaki soruşturmaların gerçek nedenini çok iyi biliyor herkes. Gerçek nedeni Ekrem İmamoğlu'nun milletin sevgisi kazanması olduğunun sadece Türkiye değil tüm dünya farkında. Bugün Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmıştır çünkü rakiplerini sandıkta tam 4 kere alt etmiştir. Bir sonraki sandıkta kaybetmek istemeyenler demokrasiyi ayaklar altına alarak uzun zamandır planladıkları bu hamleyi yapmışlardır. Bu yapılanlar kreşte okuyan çocuklarımıza kent lokantasında karnını doyuran emekçilere, kent ormanlarında yürüyüş yapan insanlara yurtlarda kalan öğrencilere toplumun tamamına yapılan bir haksızlıktır.

"ADALETİN OLMADIĞI YERDE KİMSE GÜVENDE DEĞİLDİR"

Çünkü adaletin olmadığı yerde hiç kimse güvende değildir. Endişeniz olmasın, müsterih olun millet bu müdahalelerin aslında kendisine yönelik olduğunu çok iyi görüyor. Bu kadar büyük haksızlık, hukuksuzluk karşısında hiç kimse susmaz, susmamalı.

"EKREM İMAMOĞLU MİLLETE EMANETTİR"

Milletin kendi iradesine yönelik bu hamlelere en iyi cevabı vereceğinden hiç şüphem yok. Bu milletin ferasetine güveniyorum. Adaletin tecelli edeceğine yürekten inanıyorum. Ekrem İmamoğlu millete emanettir."