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Dilek İmamoğlu ile görüşen Mansur Yavaş'ı kızdıran soru

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sabah saatlerinde Türkiye'ye dönmesinin ardından gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nu konutlarında ziyaret etti. Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yavaş, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yöneltilen bir soruyu "Bunu konuşmanın yeri değil" diyerek cevapladı.

Bir dizi ziyaret için yurt dışında bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye'ye döndü. Ayağının tozuyla Dilek İmamoğlu'nu ziyaret eden Yavaş, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"YARGININ GÜVEN VERMESİ LAZIM"

Yavaş görüşme sonrası, "Ailecek destek veriyoruz. Türk milleti yaşananları görüyor. Tek temennimiz o hukuk inşallah. Siyasallaşmış bir yargı var. Yargının güven vermesi lazım. Yine de sığınacağımız liman hukuktur" dedi.

"İFADE VERMEYE KOŞARAK GİDERDİ"

İfadeye çağrılması durumunda İmamoğlu'nun koşarak gideceğini ifade eden Yavaş, "Daha önce Ekrem Bey iki üç defa ifadeye çağrılmıştı, koşarak gitmişti. Yine aynısı yapılabilirdi. Sanki bir terörist yakalanıyor gibi 20 araçla gelinip evin bu şekilde aranması, apar topar götürülmesi uygun düşmemiştir. Davet edilseydi Ekrem Bey giderdi" şeklinde konuştu.

KIZDIRAN SORU

Sözlerinin devamında cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili yöneltilen bir soru karşısında gerildiği gözlenen Yavaş, "Akşam da Saraçhane'deyiz. Miting yapılacak yine. Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmanın yeri değil. Ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz. 23 Mart'ta tepkimizi güçlü olarak göstereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Dilek İmamoğlu ile görüşen Mansur Yavaş'ı kızdıran soru
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (20)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Akp nin tasmali kopegi basin is basinda

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Haber YorumlarıMusty:

devletin teoristlere muamelesi bu oglum isinize geliyorsa

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

içten içe ohhhh demiyorsa ben de bişey bilmiyorum. cb adaylığı konusunda önüm açıldı diye düşünüyordur. ekonun ankara çalışmasına katılmadı bu yapyavaş. ikisi de şahsi çıkarı için babasını satar. ama dikkat etsin milletin parasını konser monser diye cebe indirirse bir gün ona da hesabı sorulur.

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Haber YorumlarıUmut Yağcı:

devletimize güveniyoruz kim ne yapmişsa bedelini ödesin yalandan siyasi yargı laflarına gerek yok size dokunuldu mu ciyaklamayın

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Haber YorumlarıHakan:

eko neyse mansurda odur. bunlarin hepsini iceri tikacan

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Haber YorumlarıRevolver:

koltuk sevdası.. hain teröristbaşına önder, istanbulun sevilen belediye başkanına örgüt lideri diyecek seviyede... halk bunun hesabını soracak size...

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Haber Yorumlarıahmetvelierdem500:

siyasallaşmış yargımı?öyle olsaydı sana açılan davalardan barad edemezdin,iyiya memlekti istedğimiz gibi yiyin için,Allah sizlere fırsat vemesin

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Haber Yorumlarıg6t5fcfczz:

akşam Saraçhane de toplanacakmış bele ni gezi olayları gibi karıştırmak isteyin bu ülkeyi bu serer bu millet size yatacak yer yatağa bile bırakmıcak bunu da bilesiniz. yeter artık sizin cibiliyetsizliğinizden bıktık seçime 3 yıl var seçim çalışması yapıyorsunuz teröristle beraber olup boy gösterileri yapıyorsunuz en son belediye seçimlerin de hdp size bosunamı destek verdi Esenyurtu Ataşehir belediyelerini kime peşkeş çektiniz devlet bunları bilmiyormu. neyse bu ülkeyi tekrar gezi olaylarına çevirin bu sefer bu millet size faturayı ağır ödeticek bilesiniz.

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Haber YorumlarıMutlu SÜTÇÜ:

YARGI KARAR VERECEK TABİKİ.KİM YOLSUZLUK YAPTIYSA KİM HALKIN PARASINI ÇALDIYSA İNŞALLAH CEZA EVİNDEN ÇIKAMAZ. AYNI ŞEY MANSUR YAVAŞ SENİN İÇİNDE GEÇERLİ. KİMSE EBRU GÜNDEŞE PUL PARASI VERDİK LAFINI UNUTMADI. SENDE BİRKAÇ GÜN SONRA AYNI DURUMA DÜŞECEKSİN. PUL POSTAYI O ZAMAN GÖRECEKSİN. BU SIRADA EBRU GÜNDEŞİN SADECE GECELİK SAHNESİ BEŞ MİLYON FAZLA OLDUĞUNU SENDE ÇOK İYİ BİLİYORSUN. ORKESTRASI BİLE O PARAYA KONSERE GELMEZ. SEN DAHA ANKARADA YOL YAPMAYI DAHİ BECEREMEZKEN BİRDE CUMHURBAŞKANI ADAYI

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Haber YorumlarıHaktan Yana:

Düşman çatlatanlar, Allah birliğimizi daim eylesin. Aralara münafıklar girmesin. Rabbim hak, hukuk, adaletten ayırmasın.

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