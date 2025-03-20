Dilek İmamoğlu ile görüşen Mansur Yavaş'ı kızdıran soru

Bir dizi ziyaret için yurt dışında bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Türkiye'ye döndü. Ayağının tozuyla Dilek İmamoğlu'nu ziyaret eden Yavaş, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"YARGININ GÜVEN VERMESİ LAZIM"

Yavaş görüşme sonrası, "Ailecek destek veriyoruz. Türk milleti yaşananları görüyor. Tek temennimiz o hukuk inşallah. Siyasallaşmış bir yargı var. Yargının güven vermesi lazım. Yine de sığınacağımız liman hukuktur" dedi.

"İFADE VERMEYE KOŞARAK GİDERDİ"

İfadeye çağrılması durumunda İmamoğlu'nun koşarak gideceğini ifade eden Yavaş, "Daha önce Ekrem Bey iki üç defa ifadeye çağrılmıştı, koşarak gitmişti. Yine aynısı yapılabilirdi. Sanki bir terörist yakalanıyor gibi 20 araçla gelinip evin bu şekilde aranması, apar topar götürülmesi uygun düşmemiştir. Davet edilseydi Ekrem Bey giderdi" şeklinde konuştu.

KIZDIRAN SORU

Sözlerinin devamında cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili yöneltilen bir soru karşısında gerildiği gözlenen Yavaş, "Akşam da Saraçhane'deyiz. Miting yapılacak yine. Cumhurbaşkanlığı adaylığını konuşmanın yeri değil. Ben dahil hepimiz sandığa gideceğiz. 23 Mart'ta tepkimizi güçlü olarak göstereceğiz" ifadelerine yer verdi.