Dilan Kunt Ayan: Halkın Beklentileri Yok Sayılıyor

'HALKIN BEKLENTİSİNİ YOK SAYAN TUTUM, SÜRDÜRÜLMEK İSTENİYOR'

Dem Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, teklif üzerine söz aldı. Ayan, "Sabaha yine bir hukuk darbesiyle, bir demokrasi darbesiyle uyandık. CHP belediyeleri, belediye başkanlarının aralarında bulunduğu yerel yönetimlerde 47 kişi hakkında yapılan operasyonu kınadığımızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Bu ülke, sadece halkın iradesine ipotek koyan bir yerde değil. Bugün aslında bir yargı paketiyle de bir kez daha gördük ki halkın beklentisini yok sayan bir tutumun, halen ısrarla sürdürülmek istediğini görüyoruz. Aslında bu Meclis'ten halkın büyük bir beklentisi varken, uzun yıllardır artık antidemokratik uygulamalardan vazgeçilmesi ve hukuk devleti ilkesine geri dönülmesine dair büyük bir beklenti varken, maalesef bunu ısrarla sürdürmek isteyen bir aklın halen devrede olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

'YAPMIŞ GİBİ GÖSTERİP, BİR ADIM ATMADINIZ'

'Kovid izni' olarak da bilinen 31 Temmuz 2023 tarihli yasanın paketten çıkarıldığını söyleyen Ayan, "İnsan Hakları Derneği'nin raporuna göre; Türkiye'de 1400'ü aşkın hasta mahpus var. Bunun yaklaşık 350 tanesi ağır hasta mahpus. Buna dair somut, net bir düzenleme istediler bu pakette. Fakat siz ne yaptınız değerli arkadaşlar? Yine bu pakette güya yapmış gibi gösterip, maalesef ki bir adım atmadınız. Ne yaptınız; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını ayrı tuttunuz. Ben o zaman soruyorum size; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan bir tutsak, bir mahpus, ağır hasta olamıyor mu? Kanser hastalığına bulaşmıyor mu? 'Neye dayanarak siz bunu bu paket içerisinde almadınız' diye sormak istiyorum ve bu sorunun cevabını da gerçekten merak ediyorum. 31 Temmuz 2023 tarihli kovid yasasında yine adli ve siyasi mahpuslarla ilgili hukuki eşitsizliklerin giderilmesi bekleniyordu bu pakette. Neden bekleniyordu; Adalet Bakanı ve iktidar partisinin büyük büyük lafları, insanları haliyle bayram öncesi böyle bir paketin gelmesi için umutlandırmıştır. Fakat siz ne yaptınız? Bunu kapsam içerisine almadınız" ifadelerini kullandı.

'KOVİD YASASININ EKLENMESİNİ TALEP EDECEĞİZ'

Ayan, 'Kovid izni' olarak da bilinen 31 Temmuz 2023 tarihinden önce cezası kesinleşmemiş olan hükümlülerin erken tahliyesinin yer aldığı düzenlemelerin, yargı paketinde yer almasını istediklerini belirtti. Ayan, "Dünden bu yana bütün basın şunu konuşmaya başladı; 'AK Parti ile DEM Parti anlaşamadı ve bu yüzden 'Kovid Yasası 10'uncu Yargı Paketi içerisine girmedi.' Ben bu sorunun cevabını AK Parti sıralarından almak istiyorum. Şunu da ekliyorum; biz bunu engellediysek, DEM Parti olarak bir yargı teklifi sunacağız, 10'uncu Yargı Paketi içerisine Kovid yasasının eklenmesini talep edeceğiz. 'Eşit bir şekilde olsun' diyeceğiz. 'Madem engel bizdik, buyurun hep birlikte bunu buradan geçirelim' diye size iletmek istiyorum. 2020 tarihli, ayrımcı infaz yasasında dışlanan siyasi mahpuslar için eşitlik bekliyorduk bu pakette. Maalesef yine buna dair bir düzenlemeyi gerçekleştirmedik. Keyfi ve ayrımcı infaz rejiminden kurtulan, herkes için hukuka uygun, öngörülebilir ve adil bir infaz sistemine katkı sağlayacak düzenlemelerden bahsediyorduk. Fakat yine maalesef ki bu pakette buna dair hiçbir şeyin olmadığını gördük" dedi.

Komisyonda, kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Milletvekilleri teklifin maddeleri üzerine görüşmelerine başladı.