Dikkat çeken 'Öcalan' sözleri: Meclis'e gelmek zorunda değil

Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin" çağrısı konuşulmaya devam ediyor. Bugün PKK'lı teröristlerin saldırdığı Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin ( Tusaş ) Kahramankazan tesislerini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarının 'Yeni Çözüm Sürecine' ilişkin sorusuna "Öcalan'a bulunduğu yerde imkan verilir oradan çağrısını yapar, illa Meclis'e gelmek zorunda değil" şeklinde yanıt verdi.

"ÖCALAN'I GETİRME FİKRİ SAYIN BAHÇELİ'NİN"

Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, "'Biz şehit ailelerinin ve gazilerin de yüzüne bakamayacağımız hiçbir sürecin içinde olmayız' dedik. Bu çok net. Biz barışı destekliyoruz, silah bırakmayı destekliyoruz. Ama Abdullah Öcalan'ı buraya getirme fikrinin sahibi Sayın Bahçeli'dir. Ona sorulması lazım. Bizim öyle bir fikrimiz yok. Öcalan konuşacak diye illa o kürsüye gelmek zorunda değil. Öcalan bulunduğu yerden, imkân verilir, o çağrısını yapar. Bu kadar basit bir meseleyi bir parti siyasi yankesicilik yapacak, CHP'yi yıpratacak diye bu algı oyunlarına kimse alet olmasın" dedi.

"HİÇBİR GAZETECİ BU SORUYU SORMADI"

Özel, "Sayın Bahçeli'nin çağrısıyla ilgili Cumhurbaşkanı'nın sessizliği sürüyor. TUSAŞ ile ilgili konuştu ama bu çağrıyla ilgili henüz sessiz. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Sorunun muhatabı ben değilim. Uçakta gazeteci yokmuş bu soruyu sormamışlar. Ama mutlaka gazeteciler bu soruyu soracaklar ve Erdoğan'dan bir yanıt alacaksınız. Ben o konudaki inancımı koruyorum. Yani dikkatle takip ettim haberi. Uçakta bu konuya değinmedi. Altını çizmişler hiçbir gazeteci bu soruyu sormadı. O gazetecilerin çocukları bir gün şöyle diyecekler; 'Benim babam eskiden gazeteciydi ve rahmetli babam.' 'Kimdi' deyince, ismini söylediğinde 'O gazeteci değildi' derler böyle yapılırsa. O yüzden gazeteciler gazeteciliğini yapsın, siyasetçiler siyaseti yapsın. Onun dışında değerlendirme; halkımızın, milletimizin bizim merakımızı giderecek olan, herkesin merakını giderecek olan ben değilim. Ben Erdoğan yerine konuşamam. O merakın giderilmesine katkı sağlayacak olanlar sizlersiniz."

"ORTAK İRADEYLE GERİ PÜSKÜRTÜLMELİDİR"

Özel, "Çözüm süreci olarak da değerlendirilen bir süreçten bahsediyoruz. TUSAŞ'a gerçekleştirilen bu terör saldırısı sonrası bu süreç farklı bir evreye girer mi" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"Nasıl bir süreç onu henüz bilmiyoruz. Erdoğan bir konuşsun. Her konuda konuşan Erdoğan konuşsun. Ona çok yer veren medya versin. Erdoğan geceleyin uykusunda konuşmaya başlasa canlı yayına geçenler bir Erdoğan'a bunu sorsunlar. Neden bahsediyoruz bir bilelim. Ama TUSAŞ'a yapılan saldırının amacı neyse hepimizin ortak iradesiyle bu geri püskürtülmelidir onu söylemek isterim."