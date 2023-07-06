Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan, TBMM Sanayi Komisyonu'na 'e-Devlet' sunumu

CUMHURBAŞKANLIĞI Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 'Dijitalin Yüzyılında E-Devlet Kapısı' konulu TBMM Sanayi Komisyonu'na sunum yaptı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlığında toplandı. Komisyona, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 'Dijitalin Yüzyılında E-Devlet Kapısı' konulu bilgilendirme sunumu yapıldı. Türkiye'nin, e-devlet ile buluşma tarihinden bahseden Koç, "e-Devlet kapısı tüm vatandaşların hayatına dokundu. Türkiye 2008 yılında tanıştı e-Devlet kapısı ile. Bugün kullanıcı sayısı 63 milyona ulaştı" dedi.

'e-Devlet Hacklendi!', 'e-Devlet verileri çalındı!', 'Milyonlarca Vatandaşın Kimlik Bilgileri Çalındı' haberlerin kaynağı doğrudan dolandırıcılar ve siber suç örgütlerinin ele geçirdiği bilgileri sattığı yasa dışı ilanlar olduğunu aktaran Koç, "Bu ilanlarda 'e-Devlet' ifadesi, e-Devlet gibi büyük bir platformdan büyük miktarda veri alındığını, verilerle vatandaşların erişimi olan her yere erişebileceğini ifade etmek için satış/pazarlama tekniği olarak özellikle kullanılmaktadır. Özellikle pandemi döneminde 'e-Devlet üzerinden pandemi yardımı almak için tıklayınız' mesaj metni ile günde 15-20 adet yeni oltalama sitesi ortaya çıkıyordu. Bunları tespit ederek Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)'a bildirip engellenmesini sağladık" açıklamasında bulundu.