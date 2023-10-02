Didim'de FETÖ üyeleri Yunan adalarına kaçmaya çalışırken yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollardan tekneyle Yunan adalarına kaçmaya çalıştıkları tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne mensup olduğu tespit edilen 8 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütüne mensup oldukları tespit edilen ve kamu görevlerinden ihraç edilen 8 örgüt üyesi Didim'den yasa dışı yollarla tekneyle Ege Denizi'ne açıldı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda 8 örgüt üyesi, tekneyle açıldıkları Didim açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan 8 şüphelinden N.T, Ö.Ö, İ.S, Y.D, O.Ç, ve H.B.A'nın ihraç asker, B.İ'nin ihraç öğretmen ve M.O'nun da esnaf olduğu tespit edildi. 8 örgüt üyesinin öğretmenlik ihraç edilen B.İ'ya ait tekneyle açıldıkları tespit edilirken, teknede yapılan aramalarda ise farklı ülkelere ait sahte kimliklerde bulundu. Karaya çıkartılan 8 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından Didim Adliyesi'nde mahkemeye çıkartıldı. 8 şüpheliden M.O ile N.T adli kontrol ile ev hapsi alırken, diğer 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN